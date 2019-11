VIOLA, Tanti i problemi: difesa, gioventù e leadership

La Repubblica in edicola questa mattina evidenzia come la Fiorentina abbia diversi problemi a partire dalla difesa fino ad arrivare alla troppa inesperienza in squadra passando per le troppe reti incassate. Montella, in attesa del mercato dove già si stanno abbozzando le prime strategie, non è in discussione, ma le cose su cui dovrà lavorare sono tante così come le riflessioni dopo una sconfitta pesante come quella di Cagliari.