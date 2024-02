VIOLA, Tabù inizio girone di ritorno nell'era Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport evidenzia come la Fiorentina solo una volta quest’anno sia riuscita a vincere in campionato: contro il Frosinone. Per un totale di 4 punti nel girone di ritorno. Hanno fatto peggio solo Cagliari, Lecce, Salernitana e Sassuolo. A dire la verità - si legge - i numeri di questa frazione di torneo non differiscono molto rispetto a quelli delle annate precedenti dell'era Commisso.

Dalla ventesima alla ventiquattresima giornata, infatti, in altre due occasioni, il bottino dei punti è stato di quattro, come quest’anno (nel 2021-’22 e nel 2020-’21). Solo in altre due circostanze invece si è fatto meglio: nel 2022-’23 (cinque) e nel 2019-’20 (sette). Questo porta a delineare una tesi impietosa: l'andamento di oggi corrisponde alla regola e non all'eccezione.