VIOLA, Stasera può raggiungere quota 4000 gol in Serie A

Alla Fiorentina mancano solo due gol per raggiungere quota 4000 reti segnate in Serie A. Un traguardo prestigioso raggiunto solo da Juventus, Inter, Milan e Roma. Come riporta La Nazione infatti, la Viola ha la possibilità di confermarsi quinta storica "forza" del campionato anche in questa classifica. Dal 1931 la Fiorentina ha una media di 1,31 gol segnati a partita, da quando però Vincenzo Italiano si è seduto nella panchina gigliata, si è alzata a 1,51.

Il gol numero 1000 lo ha realizzato Montuori nel 1956, in un Torino-Fiorentina conclutosi per 2-1. La rete numero 2000 la mise a segno Dino Pagliardi durante Avellino-Fiorentina del 1978 finita 1-1. Infine il tremillesimo sigillo porta la firma di Luca Toni, in un Fiorentina-Udinese del 2005. Questa sera i ragazzi di Italiano si augurano di poter essere scritti nella storia per aver raggiunto la quota tanto desiderata dei 4000.