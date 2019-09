VIOLA, Stamani in campo: già con la testa al Milan

Giusto qualche ora di riposo per la squadra di Vincenzo Montella che torna subito in campo questa mattina. Come scrive il Corriere dello Sport la Fiorentina ha già iniziato a preparare la sfida di domenica sera col Milan. Sabato pomeriggio la squadra partirà alla volta di Milano dove svolgerà un risveglio muscolare la domenica mattina. Momento in cui Montella scioglierà le sue riserve sull'undici titolare da mandare in campo. Quasi certamente ci sarà ancora Ribery, tolto a venti minuti dalla fine di Fiorentina-Sampdoria.