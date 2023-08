VIOLA, Sottil, Pierozzi e Barak: i tre dubbi di Italiano

Fonte: La Nazione

Manca sempre meno all’inizio della stagione, con il primo impegno ufficiale fissato per sabato 19 agosto, quando la Fiorentina sfiderà il Genoa di Gilardino a Marassi nel primo turno di campionato. Restano 11 giorni dunque per preparare al meglio questa gara, che sarà solo l’inizio di un ciclo caratterizzato da tante partite ravvicinate, considerando anche il playoff di Conference League. I viola hanno ancora due test in programma, prima di iniziare a fare sul serio, contro il Sestri Levante l'11 agosto e contro l’Ofi Creta il giorno dopo. Entrambe le partite inizieranno alle 20 e saranno aperte ai tifosi.

Terracciano è tornato a disposizione e ha giocato la partita di domenica contro il Nizza, una buona notizia per Italiano che ha recuperato il suo portiere titolare (per il momento). Discorso diverso per Sottil, Barak e Pierozzi. Loro tre non sono stati convocati per la Sela Cup perché ancora non hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici. L’impressione è che Barak ne avrà ancora per alcuni giorni mentre Sottil e Pierozzi sembrano più vicini al rientro, anche se sul classe 2001 ci sono alcune sirene di mercato. E poi c’è la questione Castrovilli: Gaetano è tornato ieri al Viola Park, dopo la notizia di sabato. L’operazione con il Bournemouth è saltata per il mancato superamento delle visite mediche quindi il centrocampista è tornato a disposizione dei viola. Il classe 1997 ha superato le visite mediche svolte in Italia, dunque ha ripreso la regolare attività agonistica, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.