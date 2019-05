VIOLA, Sono ore calde per salvezza e cessione

Come scrive Tuttosport, si fa tutto in una notte: salvezza e cessione. Sono ore febbrili per la Fiorentina, attesa dalla sfida senza ritorno col Genoa e da un futuro a stelle e strisce. Rocco Comisso, magnate italo-americano fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, ha infatti messo le mani sul club viola con un preliminare in esclusiva a trattarne l'acquisto in attesa di ratificare entro dieci giorni i passaggi economici necessari. Ma, per il momento, testa alla "gara della vita": i Della Valle sono a Firenze e resteranno in ritiro con la squadra fino ad oggi, con Diego che - arrivato ieri - ha sollecitato la squadra a onorare quella che con ogni probabilità sarà l'ultima sfida della sua gestione.