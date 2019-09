VIOLA, Solo venerdì gruppo al completo. Rocco...

Come sottolinea questa mattina Il Corriere Fiorentino, mancano pochi giorni per preparare quella che da sempre è la partita dell’anno in casa Fiorentina. Alla ripresa degli allenamenti nel pomeriggio di ieri, per la prima volta Montella ha visto da vicino il nuovo centravanti brasiliano Pedro. La sfida contro i bianconeri è tra quattro giorni, anche lui potrebbe entrare nel gruppo dei convocati. Fino alla sfida contro i bianconeri però l'allenatore dovrà fare i conti coi rientri, giorno dopo giorno, dei giocatori impegnati con le nazionali. Soltanto alla vigilia della sfida, ovvero venerdì, ci saranno tutti al centro sportivo: gli ultimi a tornare saranno i due sudamericani Pezzella e Caceres. Lo stesso giorno tornerà in città il patron Rocco Commisso che per la prima volta assisterà alla super sfida contro i campioni d’Italia.