VIOLA, Senza vittoria sarà record negativo di punti da...

Sul Corriere dello Sport - Stadio c'è spazio anche per i numeri che avvolgono questo campionato della Fiorentina, al passo fondamentale per restare in serie A domenica contro il Genoa. Solo con una vittoria questa potrebbe non essere la peggiore stagione viola dal ritorno nel massimo campionato: nel 2004/05 furono 42 i punti raccolti proprio con una vittoria all'ultima giornata, quest'anno al momento sono 40. In più, c'è che in casa la Fiorentina è dal 16 dicembre che non vince, e il ritorno di Montella sulla panchina ha coinciso con un pareggio e sei sconfitte su sette gare giocate. Eppure la stagione viola era cominciata con il record di 4 vittorie consecutive al Franchi: era dal 2015 che non accadeva.