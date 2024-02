VIOLA, Sconfitta netta. Il periodo negativo continua

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In Bologna-Fiorentina c'è tutta la differenza tra chi può giustamente sognare la Champions, e chi invece è intrappolato in un tunnel senza luce. Italiano, dopo la bella vittoria contro il Frosinone, cercava dai suoi ragazzi conferme contro un avversario di grande valore come la formazione di Thiago Motta, e invece, è andata nel peggiore dei modi. La Fiorentina rimane settima, con il Bologna che invece raggiunge l'Atalanta al quarto posto, e soprattutto non riesce ad alimentare un sentimento di fiducia e ed entusiasmo. Nel primo tempo i gigliati si fanno notare dalle parti di Ravaglia prima con Ikonè e poi con Nico, ma dopo i minuti iniziali i felsinei iniziano ad affondare il colpo finché al 12' non trovano il vantaggio con Orsolini lasciato clamorosamente libero da Biraghi.

La Fiorentina prova a reagire ma è il Bologna ad andare di nuovo in rete, sempre con Orsolini ma questa volta su punizione. Dopo un check al VAR Chiffi decide di annullare per una posizione di fuorigioco influente da parte di Posch. Con Arthur e Bonaventura lontani, per motivi diversi, dalla miglior condizione, la Fiorentina non riesce ad accendersi e l'unico squillo del secondo tempo è una punizione di Biraghi verso il 70' minuto. Nonostante i cambi offensivi di Italiano, i toscani non riescono a raddrizzare la gara e nel finale a chiudere i giochi in favore del Bologna ci pensa Odgaard. A riportarlo è l'edizione odierna di Repubblica(Firenze).