VIOLA, Quanti km fatti: vince Pulgar ma Ribery...

L’edizione odierna de La Repubblica propone oggi un focus su quelli che sono i chilometraggi raccolti in campo dai giocatori della Fiorentina dopo queste prime sei giornate di campionato. Ribery, ad esempio, è stato capace di macinare quasi 9 km nelle sue apparizioni da inizio stagione mentre Chiesa è a quasi 10 km percorsi nelle sei gare da titolare (tutte). Ma i numeri più notevoli arrivano per altri componenti della rosa di Montella: a centrocampo spiccano i chilometraggi dei vari Pulgar (11.652 m), Castrovilli (11.309 m) e Badelj (10.499 m). Sono loro i tre giocatori che hanno corso di più da inizio campionato. A loro, l’Aeroplanino, non può proprio rinunziare.