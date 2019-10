VIOLA, Primo clean sheet in trasferta. L'ultimo...

Arrivano buone notizie dal reparto arretrata. Per la prima volta dopo 13 gari ufficiali (ultima volta in occasione di Torino-Fiorentina 0-2, valida per gli ottavi di Coppa Italia del 13 gennaio) la Fiorentina è riuscita a non subire alcun gol lontano dal Franchi. Quello conseguito a Brescia è il primo cleen sheet esterno dei viola del 2019 in campionato ed il terzo stagionale. Se il reparto difensivo sembra apposto è quello offensivo che inizia a palesare qualche difficoltà.