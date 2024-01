VIOLA, Pochi gol fatti e tanti subiti. I problemi del 2024

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha bisogno di invertire la rotta in questo 2024. Dopo un 2023 chiuso nel migliore dei modi infatti il club viola da gennaio ha avuto una netta flessione. In quattro gare, due sconfitte, due pareggi e zero vittorie nei 90 minuti (contro il Bologna la Fiorentina ha vinto ai rigori). Quattro sono i problemi evidenziati dal quotidiano fiorentino: il gol scomparso, gli errori che ritornano, Le poche alternative e la gestione dei big della rosa. Partendo dal primo punto della lista, i ragazzi di Italiano nel 2024 hanno segnato solo due reti, entrambe tra l'altro contro l'Udinese. Per tre partite quindi Beltran e compagni sono rimasti a secco. Pochi gol fatti, tanti invece i gol subiti. I viola, dopo aver chiuso il 2023 all'insegna della concretezza offensiva e della compattezza in fase di copertura, sono tornati sterili in avanti e troppo fragili dietro. In quattro partite i viola hanno subito sei reti, troppe per una squadra che vuole lottare fino in fondo per il quarto posto.

Poi, un altro problema che il nuovo anno ha evidenziato è quello riguardante le poche alternative in rosa. Complici anche i tanti infortuni e acciacchi fisici vari, tanti calciatori sono stati costretti agli straordinari, e ora le fatiche iniziano a farsi sentire. Archiviata la Supercoppa la Fiorentina ha una piccola pausa prima della sfida di domenica contro l'Inter per provare a recuperare a pieno le forze. Infine l'ultimo punto critico è quello riguardante la gestione dei top player. La Fiorentina dipende dai suoi tre giocatori di migliore qualità: Arthur, Nico e Bonaventura. Non a caso la flessione dei viola è arrivata nel momento di maggior calo, tra infortuni e stanchezza dei tre big. Dopo oltre un mese Nico dovrebbe tornare in campo domenica sera contro l'Inter, a gara in corso ovviamente, Arthur invece sarà valutato giorno dopo giorno. Discorso diverso per il nazionale azzurro che, senza guai fisici evidenti, sembra avere più un problema di stanchezza e di nervosismo(probabilmente legato al rinnovo del contratto). La speranza è che Jack riesca a ricaricare le batterie in questo piccolo breack per essere al meglio contro i nerazzurri.