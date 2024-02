VIOLA, Per uscire dalla crisi Italiano si affida ai senatori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, nei momenti di crisi Italiano si è sempre affidato ai senatori del gruppo. Tra questi uno dei leader dello spogliatoio viola è Pietro Terracciano. L'estremo difensore campano, spesso silenzioso davanti alle telecamere, è una delle guide all'interno dello spogliatoio gigliato. Altro leader, se pur diverso nei modi e nei toni, è sicuramente il capitano Cristiano Biraghi. L'ex Inter ci mette sempre la faccia e dopo Lecce ha provato a scuotere i compagni. Sempre rimanendo nel reparto arretrato, un altro giocatore la cui parola conta è sicuramente Nikola Milenkovic che nonostante l'età(26 anni) è tra i veterani del gruppo viola.

Salendo ai reparti offensivi, anche qui Italiano può contare sia in campo che fuori su leader sia tecnici che caratteriali. Su tutti ovviamente ci sono loro due, Nico Gonzalez e Bonaventura. L'argentino deve riprendersi al meglio dall'infortunio all'adduttore e Jack invece ha bisogno di ritrovare la serenità dopo le tante voci sul suo rinnovo di contratto. Infine fondamentale per la Fiorentina lo è stato e lo dovrà ancora essere Arthur, mentre tante sono le aspettative anche su Belotti che di battaglie in Serie A ne ha combattute tante.