VIOLA, Per l'a.d. niente Gandini-Scolari. E Bati?

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, ancora qualche ritocco, poi la struttura dirigenziale della Fiorentina made in Usa sarà pronta. In questi giorni a New York Commisso sta decidendo anche le competenze di manager e dirigenti. Così, dopo l’ufficialità di Pradè, resta ancora qualche casella da riempire. Antognoni è in attesa della definizione del suo ruolo (potrebbe essere vice presidente o direttore tecnico), diverso il discorso per quanto riguarda la figura amministrativa di un amministratore delegato. Dopo i contatti con Gandini e Scolari (scartati entrambi), Rocco sembra orientato su un manager più vicino alla proprietà che non risulti troppo ingombrante viste le mansioni, altrettanto importanti, che spetteranno a Joe Barone. Da definire, infine, anche la posizione di Batistuta (che oggi sarà presente in piazza Santa Croce per la semifinale del Calcio Storico). I contatti ci sono stati, ma prima dovrà essere chiarito il suo impegno: un ruolo a contatto con la squadra imporrebbe il trasferimento in città, mentre la veste di ambasciatore viola lascerebbe libero Bati di continuare le sue attività in Sudamerica.