VIOLA PARK, Il racconto della prima gara senza Barone

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Palloncini bianchi lasciati andare dalle due squadre nel centro del campo, il vento che rapidamente li porta a perdersi nel cielo. Sullo sfondo le immagini di Joe Barone che scorrono sul maxischermo dello stadio Curva Fiesole". La prima gara ufficiale al Viola Park senza il direttore generale della Fiorentina è iniziata così e la Nazione, col racconto di Giampaolo Marchini, ripercorre la domenica altamente emotiva passata ieri dalle parti di Bagno a Ripoli. L'occasione è la sfida per la poule scudetto femminile tra Fiorentina e Inter. Ad assistere allo spettacolo c'è anche Rocco Commisso con la moglie Catherine.

Il pomeriggio di ieri ha provocato, come scrive la Nazione: "Una sensazione strana, un brivido per il presidente viola che segue il minuto di silenzio e i palloncini che volano con gli occhi umidi, con uno sforzo per non tornare a piangere perché, come confida a chi gli è vicino che la sensazione è stranissima; è come se si aspettasse di vedere Joe arrivare in tribuna da un momento all’altro. Insomma, fa ancora fatica a credere che Barone non ci sia più; è con lui tutto lo stato maggiore viola rappresentato dal dirigente dell’area aziendale Alessandro Ferrari, l’amministratore delegato Mark E. Stephan, il ds Nicolas Burdisso, la responsabile del settore femminile Elena Turra, il ds del femminile Simone Mazzoncini. Presenti anche il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti.Già prima dell’inizio della partita erano comparsi sugli spalti due striscioni in onore del dirigente recentemente scomparso". Per la cronaca, la gara viene vinta per 3-0 dall'Inter Femminile, in una giornata in cui ancora una volta lo sport e la Fiorentina si sono uniti nel ricordo di Barone (qui le foto del pomeriggio).