VIOLA PARK, Amichevoli e Under 23: la situazione

"A beginning of a new era"- Sul Corriere dello Sport spazio alla presentazione del Viola Park, il nuovo e modernissimo quartier generale della Fiorentina che prenderà vita domani: 25 ettari tra dieci campi da calcio, oltre a due a uso agricolo, sei padiglioni di cui uno per gli eventi, un'opera monstre ideata dal presidente Commisso e dall'architetto Casamonti e che ha preso forma grazie all'instancabile lavoro di 300 operai che si alternano dalle 5 di mattina a tarda notte. Una spesa totale di 110 milioni per un centro sportivo che si attesta subito tra i migliori d'Europa e che aspetta di aprire le porte anche ai tifosi. Da capire quando succederà. Scrive il Corriere - Giovedì la dirigenza ha in programma una riunione in Prefettura con la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che decreterà se già dall’amichevole contro il Parma del 20 luglio il main stadium (quello in erba vera da 3.000 posti) potrà iniziare a ospitare i primi tifosi, che potranno acquistare i biglietti solo se provvisti della InViola Card".

Un centro sportivo per la prima squadra che sarà anche la casa della Fiorentina Femminile e delle giovanili. La struttura darà nuova linfa a tutte le formazioni viola ed in tal senso ci si aspetta che al Viola Park presto spunterà anche la formazione Under-23. Il Corriere sottolinea come la Fiorentina voglia intraprendere il progetto seconda squadra e raggiungere Juventus ed Atalanta già dalla prossima stagione, con la possibilità di essere ai nastri di partenza della Lega Pro nel campionato 2024-25.