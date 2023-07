VIOLA PARK, Al raduno tutti presenti tranne in quattro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto dal Corriere dello Sport fra due giorni esatti la Fiorentina si ritroverà al ViolaPark per raduno, visite e inizio della preparazione. La novità di questo inizio di stagione è il cambio di rotta sulla località: la formazione di Vincenzo Italiano abbandona infatti il classico ritiro a Moena e rimane in città, all’interno del nuovo centro sportivo, attrezzato per ogni eventualità. Gli allenamenti saranno presto al mattino, intorno alle 9 e poi in serata, così come le amichevoli che saranno giocate tutte con fischio d’inizio alle 20. Appuntamento dunque per il 12 luglio nella struttura di Bagno a Ripoli dove arriveranno tutti i componenti della rosa, tranne coloro che sono stati impegnati con le rispettive nazionali dopo la fine del campionato.

Quindi sarà necessario aspettare una settimana in più per vedere Amrabat, Milenkovic, Kouame e Nico Gonzalez. Fa eccezione il neo acquisto Sabiri che, nonostante abbia giocato con il suo Marocco al termine della scorsa stagione, sarà già presente questo mercoledì dal momento che ha rinunciato a una settimana di vacanza. È carico, per adesso è l’unico volto nuovo in viola e ha una gran voglia di conquistare subito Vincenzo Italiano.