VIOLA, Pari con la Dea e +15 alla Juve: squadra scossa

Come spiega questa mattina La Nazione, in casa Fiorentina il recente 1-1 casalingo contro l'Atalanta, che non ha consentito a Biraghi e compagni di avvicinarsi al sesto posto dei nerazzurri, è stata la ferita sulla quale pochi giorni dopo è stato apposto il sale dei 15 punti in classifica restituiti alla Juventus: nel giro di 72 ore il club di Commisso si è ritrovato dall’essere a soli 2 punti dalla zona Europa a ripiombare fino a -7. Uno scenario che non può non aver turbato la preparazione della squadra in vista della gara di oggi contro il Monza, dove a fare la differenza saranno pertanto due fattori: le energie fisiche dopo i 90’ contro i polacchi e quelle mentali per provare a portare in fondo una risalita che, da qualche giorno, sembra davvero difficile.