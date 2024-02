VIOLA, Out Arthur Italiano affida la mediana a Lopez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Se mercoledì erano arrivate sensazioni positive sulle condizioni di Arthur, con il passare dei giorni l'affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra si è riacutizzato e ha portato il brasiliano a saltare la trasferta di Lecce. In cabina di regia, al suo posto, Italiano dovrebbe scegliere Maxime Lopez. Il centrocampista francese sarà affiancato in mediana dalla fisicità di Duncan, in netto vantaggio su Mandragora, nel consueto 4-2-3-1.

In difesa cambiano i terzini rispetto alla sfida contro l'Inter con i ritorni di Biraghi e Kayode, mentre in mezzo spazio a Ranieri e Milenkovic. Davanti qualche dubbio in più tra acciacchi fisici, assenze e la voglia di Belotti di partire subito titolare, ma la sensazione è che Italiano possa optare per il classico terzetto formato Gonzalez, Bonaventura e Sottil alle spalle di Beltran. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.