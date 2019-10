VIOLA, Oggi ne tornano cinque: ci sarà Milenkovic

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de La Nazione. Come spiega il quotidiano, dopo la prova in amichevole di ieri Ghezzal si candida come possibile prima scelta dell’Aeroplanino, che in ogni caso per la sfida di lunedì al Rigamonti sembra orientato a confermare in blocco l’undici che nelle ultime cinque gare non ha mai perso. Ieri infatti Ribery, Castrovilli assieme ai nazionali Badelj e Pezzella hanno saltato l’amichevole rimanendo al lavoro al centro sportivo. Oggi intanto nuovi rientri dalle Nazionali: sarà infatti il turno di Ranieri e Sottil (protagonisti lunedì con l’Under-21 in Armenia), Vlahovic, Milenkovic e soprattutto Pedro, che nelle partite giocate con il Brasile Under-23 contro Venezuela e Giappone ha realizzato due reti. Da giovedì poi toccherà al resto del gruppo tornare a Firenze, con il solo Caceres atteso in città per venerdì.