VIOLA, Oggi guai a sbagliare l'approccio e la gestione

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si parla ovviamente del match di questo pomeriggio tra il Cukaricki e la Fiorentina sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze). Come spiega il giornale, qualsiasi siano gli interpreti che Vincenzo Italiano schiererà, i viola non dovranno fallire l’approccio, la gestione, l’occasione a loro concessa. Il pensiero corre in special modo a Nzola, il terminale offensivo, con un solo gol all’attivo in quindici gare fin qui disputate in viola. Stasera giocherà, non soltanto perché Beltran è indisponibile ma anche perché Italiano l’avrebbe schierato comunque alla ricerca della scintilla giusta.