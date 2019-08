VIOLA, Oggi doppio allenamento a Coverciano. Ieri...

Due allenamenti con spostamento per la Fiorentina che ieri ha svolto una doppia seduta: quella mattutina è andata regolarmente "in scena" al centro sportivo mentre quella pomeridiana ha avuto luogo sui campi del Centro Tecnico di Coverciano per le cure a cui è sottoposto il manto erboso dell'impianto intitolato a Davide Astori. Anche oggi le modalità saranno queste (doppio allenamento nella casa della Nazionale) perché non è concesso ai viola di allenarsi al Franchi dato che lo stadio è oggetto di lavori di manutenzione ordinaria alle due curve. A riportarlo è il Corriere dello Sport.