VIOLA, Oggi a Pistoia. Le probabili formazioni

Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, alle ore 19 andrà in scena un test che permetterà a Montella e alla Fiorentina di tenere alta la tensione in questa settimana di pausa per le Nazionali. Montella dovrà rinunciare ai 13 nazionali e sembra intenzionato a dare spazio anche a chi potrebbe mettersi in mostra. Queste le probabili formazioni delle due squadre.

PISTOIESE (3-5-2): Pisseri; Terigi, Camilleri, Cappellini; Lamas, Valiani, Bordin, Spinozzi, Ferrarini; Gucci, Falcone.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Lirola, Venuti, Ceccherini, Dalbert; Zurkowski, Castrovilli, Benassi; Ribery, Boateng, Ghezzal.