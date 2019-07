VIOLA, Non solo Viviano: è caccia al veterano

Le trattative saltate per De Rossi e Borja Valero dimostrano una cosa: la Fiorentina è in cerca di giocatori che possano alzare il tasso di personalità della squadra. Ne scrive il Corriere Fiorentino, che mette in rilievo come anche l'interesse per Emiliano Viviano vada in questa direzione. La nuova Viola di Commisso vuole mettere in rosa qualcuno d'esperienza e che conosca l'ambiente, e l'attuale portiere dello Sporting Lisbona risponde perfettamente all'identikit, avendo anche già vissuto la prima "Fiorentina Olè" di Montella. La ricerca d'esperienza passa anche per il secondo portiere.