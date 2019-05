VIOLA, Nel 2008 l'ultima vittoria a Parma: Mutu...

C'è un dato interessante che riguarda la partita di oggi tra Parma e Fiorentina. Come riporta La Nazione, infatti, i viola non riescono ad espugnare lo stadio Tardini addirittura dal 13 gennaio 2008, quando a segnare una doppietta fu il "Fenomeno" Adrian Mutu (finì 2-1). Questo nonostante il vantaggio negli scontri diretti che la Fiorentina può annoverare sui crociati: la squadra attualmente guidata da Vincenzo Montella conta 23 vittorie e 19 sconfitte in gare ufficiali al cospetto dei crociati.