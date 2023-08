VIOLA, Mou e non solo: c'è più rispetto, ma Italiano...

FirenzeViola.it

Approfondendo le parole di mister Italiano ieri in conferenza stampa (e non solo) l'edizione odierna del Corriere dello Sport afferma di come, fuori da Firenze, ci sia molto più rispetto nei confronti della Fiorentina. Da Mourinho a Gilardino, nessuno ha dubbi che la Fiorentina possa recitare un ruolo da protagonista quest'anno. Ma Italiano, degli elogi, non ne vuole sapere: "I nostri avversari possono dire ciò che vogliono su di noi , so solo che qualcuno d’ora in poi ci si affronterà con maggiore rispetto, ovvero quello che volevo quando sono arrivato a Firenze. Tuttavia dovremo dimostrare sul campo che valiamo l’attenzione che ci viene data.

Se qualcuno sostiene che siamo più forti, sta a noi dimostrare che è vero". Questa una parte delle sue parole ieri in conferenza stampa.