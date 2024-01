VIOLA, Mosse in uscita: ora offerte per Mina e Infantino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto sulle operazioni in uscita del mercato viola. Sicuro partente è Josip Brekalo: gli intermediari stanno ricucendo lo strappo con la Dinamo Zagabria.

L’ex Toro ha scelto da tempo di tornare a casa. Resta invece ancora in stand by l’operazione Barak-Napoli. De Laurentiis deve necessariamente assicurare un obbligo di riscatto altrimenti non se ne fa niente. In attesa di novità anche Mina (potrebbero materializzarsi offerte a breve) e Infantino (se non avrà spazio chiederà di andare a giocare). Infine Nzola: le offerte (di prestito) ci sono, ma l’ex Spezia vuole assolutamente rimanere a Firenze per giocarsi le sue chance.