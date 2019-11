VIOLA, Montella allarga il gruppo con i baby

La Fiorentina ha ripreso il suo programma di preparazione alla sfida contro il Verona e anche se è decimata dalle assenze per le Nazionali, scrive oggi La Nazione, Vincenzo Montella sta lavorando soprattutto per lavorare a quella che potrà essere la miglior formazione da schierare a fronte delle assenze di casa viola. Per farlo, nella giornata di ieri sono stati aggregati al gruppo della prima squadra anche alcuni giocatori della Primavera, tra i quali il terzino Simonti, i gemelli Pierozzi e il centrocampista Hanuljak. Per Zurkowski invece si va verso la maglia da titolare al rientro dalla sosta.