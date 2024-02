VIOLA, Mercato a costo zero che riaccende l'ironia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Invece di un mercato da Champions, anche se la risposta ultima e decisiva come sempre la darà il campo, questa sessione di trattative invernale per i viola è stata, come spesso è accaduto negli ultimi anni, un mercato di "Affitti brevi", ovvero prestiti. Come sottolineato da Ernesto Poesio nel suo pezzo di commento sulle colonne del Corriere Fiorentino, sono tanti i dubbi e gli interrogativi che il gong di ieri sera alle 20:00 ha lasciato ai tifosi fiorentini. Non è arrivato l'esterno richiesto da Vincenzo Italiano ed è stato sconfessato, con la cessione di Mina e l'acquisto di Belotti, quasi tutto il lavoro fatto in estate. Proprio il gallo è stato il rinforzo per un attacco che, nonostante i 30 milioni spesi in estate per Beltran e Nzola, ha prodotto fin qui ben poche reti. Un saldo quindi a costo zero nella speranza che l'ex capitano del Torino possa riuscire a rilanciarsi sotto la torre di Maratona.

Se sicuramente non le richieste di Vincenzo Italiano, quantomeno questa sessione di trattative ha riacceso l'ironia dei fiorentini con meme e fotomontaggi sui social, dall'ormai celebre "frigo pieno", a "Dove giocherà Gudmundsson". Stasera Italiano e i suoi ragazzi tornano in campo per continuare a coltivare il sogno Champions, poi a giugno non è da escludere che il tecnico siciliano possa richiedere un confronto alla società dopo un altro mercato deludente.