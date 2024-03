VIOLA, Meglio non si poteva pescare: ai quarti il V. Plzen

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pescare meglio di così sarebbe stato impossibile, si apre così lo spazio che La Nazione dedica ai sorteggi di Conference League di ieri. La Fiorentina infatti ha evitato tutte le formazioni migliori(Aston Villa, Fenerbahce, Lilla e Olympiakos) nel suo cammino verso la finale, e affronterà invece ai quarti il Viktoria Plzen e poi in un'eventuale semifinale la vincente tra Brugge e Paok Salonicco. Andata prevista in Repubblica Ceca mentre il ritorno si disputerà a Firenze. Entrambe le gare sono in calendario per le 18.45.

I cechi però restano un avversario da non sottovalutare, soprattutto per quanto fatto quest'anno in Europa. Dopo aver battuto nei turni preliminari i kosovari del Drita, i maltesi dello Gzira United e i kazaki del Tobol Kostanay, i boemi hanno stravinto il loro girone, con Dinamo Zagabria, Balkani e Astana, vincendo tutte e sei le partite.

Agli ottavi invece dopo un persistente 0-0 durato 180 minuti, i rossoblu sono riusciti a battere il Servette ai rigori. In totale 22 gol fatti e solo 3 subiti nel torneo. A livello di giocatori, visto l'infortunio di Durosinmi, attaccante nigeriano classe 2003, la stellina da tenere d'occhio si chiama Pavel Sulc. Sulc è un tresquartista, classe 2000, con un buon fiuto per il gol, visto che i suoi numeri sono simili a quelli di un centravanti.