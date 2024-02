VIOLA, Lezione di calcio dal Bologna di Thiago Motta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel suo consueto pezzo di commento alle partite della Fiorentina sulle colonne de La Nazione, il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha analizzato la sconfitta dei ragazzi di Italiano contro il Bologna. "Organizzazione di gioco contro semi-improvvisazione, entusiasmo contro confusione. La Fiorentina prende lezioni di calcio dal Bologna", questo l'inizio dell'articolo.

I viola, dopo la bella vittoria contro il Frosinone, falliscono la prova del nove contro un avversario tosto come i felsinei, tornando nel buoi delle prestazioni di questo inizio di 2024. Con Nico e Bonaventura spenti, la Fiorentina non è riuscita a capire come poter fare male ai rossoblu. Al di là delle difficoltà in fase offensiva, la formazione di Italiana è stata troppo fragile anche dietro. Come in occasione del gol di Orsolini, quando Biraghi lascia una prateria al numero sette del Bologna.