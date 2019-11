VIOLA, Laboratorio mediana: in vantaggio Cristoforo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centrocampo della Fiorentina in questo momento è un laboratorio. Complici le assenze di Castrovilli e Pulgar, Montella dovrà reinventare la mediana che supporterà Badelj. Benassi - scrive la rosea - è certo di un posto mentre per il cterzo centrocampista ci sono ancora parecchi dubbi su chi scegliere tra Zurkowski, Cristoforo e Boateng. In questo momento in vantaggio c'è l'esperto centrocampista spagnolo.