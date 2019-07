VIOLA, La carica dei 75: c'è anche il mistero Fruk

Sulle pagine de La Nazione si riportano i 75 contratti in essere alla Fiorentina, numero svelato dallo stesso Daniele Pradè in conferenza stampa. Tra questi, Gilberto e Maxi Olivera sono i due giocatori che torneranno in viola a gennaio. Poi c'è Diks, il cui contratto è ancora in essere con l'Empoli, e ci sono i sei giocatori che torneranno dopo gli impegni con le Nazionali: Pezzella, Chiesa, Milenkovic, Rasmussen, Zurkowski e Terzic. Castrovilli e Cerofolini sono alle prese con i rispettivi infortuni, poi c'è il gruppone partito per Moena che conta potenziali esuberi come Laurini e Cristoforo. Infine i giovani - capitanati da Montiel e Vlahovic - all'interno dei quali c'è la meteora Toni Fruk, trequartista classe 2001 acquistato lo scorso gennaio a 1,5 milioni che si aggregherà adesso,