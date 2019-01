VIOLA, L'attacco è a digiuno da 198'. E oggi...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport stamattina sottolinea quelli che sono i recenti numeri deficitari dell'attacco viola e non solo, visto che la Fiorentina non segna in campionato da 198 minuti (gol di Chiesa contro il Milan) ed al Franchi ha vinto solo una delle ultime cinque partite giocate (contro l’Empoli). Battere oggi la Sampdoria, avversaria diretta per la corsa all’Europa, sarebbe dunque importantissimo oltre che per il morale anche per la classifica, visto che i blucerchiati sono proprio a +3 sui viola.