VIOLA, In vista di Marassi il dubbio è il centravanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella rubrica di questa mattina de La Gazzetta dello Sport sui dubbi della prima giornata, c'è un pezzo dedicato alla Fiorentina. Il dubbio principale in vista di Marassi è il centravanti. Nzola è arrivato da poco e Beltràn da ancora meno. Nonostante l'argentino sia più avanti in condizione fisica, non si è mai allenato con i nuovi compagni. Italiano potrebbe comunque rischiarlo titolare. Si fa forte anche l'ipotesi Jovic, nonostante il serbo sia in uscita.