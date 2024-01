VIOLA, In semifinale con cuore e difesa a 3

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina di Italiano è una squadra infinita, scrive il Corriere Fiorentino. Una formazione che con il cuore sa andare oltre i propri limiti e riesce così a raggiungere un'altra semifinale. Italiano, un po' per colpa degli infortuni e un po' per via del mercato, ha deciso di cambiare tutto. Dentro allora dal primo minuto la difesa a tre. Non solo, fuori Bonaventura e Arthur e dentro Barak e Maxime Lopez. Nonostante grosse occasioni non se ne vedano, la Fiorentina ha provato a prendere in mano la partita, cercando di eliminare dal gioco i costruttori del Bologna.

Il Bologna invece nel primo tempo ha avuto una grande occasione con Zirkzee, mentre nel secondo è partito meglio e ha sfiorato la rete con Orsolini. Nessuno però è riuscito a rompere l'equilibrio. Novanta minuti, supplementari e poi rigori. Solo dagli undici metri la Fiorentina è riuscita ad avere la meglio del Bologna grazie all'errore di Posch e alla rete di Maxime Lopez. in semifinale i viola attendono la vincente di milan-Atalanta.