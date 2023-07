VIOLA, In attesa di un'offerta per Amrabat, vuole Arthur

FirenzeViola.it

La Fiorentina è da una trentina di giorni che aveva in mente di trattare per portare Arthur Melo a Firenze. Adesso l'idea si è trasformata in una trattativa concreta. Non è ancora fatta per il centrocampista brasiliano ma non manca molto. La Juventus non vede l'ora di liberarsi del giocatore, tanto che lo ha escluso dalla rosa, e il giocatore si è convinto che la Fiorentina potrebbe essere la squadra giusta dalla quale ripartire. Una volta ricevuta l'approvazione di Italiano, Barone e Prade si sono quindi messi in moto, raggiungendo un'intesa con la Juventus (proprietaria del cartellino) per un prestito con diritto di riscatto. Restano da chiarire solo due aspetti: il prezzo dell'eventuale riscatto e l'ingaggio.

Intanto la Fiorentina aspetta l'offerta giusta per Amrabat, sperando di riceverla in tempo per evitare che il marocchino si presenti al ritiro.

La notizia è riportata dal Corriere Fiorentino.