VIOLA, Il piano di Pradè: servono 6-7 titolari

Il quotidiano il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sulla situazione in casa Fiorentina. Servono 6-7 titolari che verranno presi entro la metà di agosto. Partendo dal portiere: si punta forte su Dragowski in coppia con Terrracciano. Sono stati promossi i giovani: Ranieri, Sottil, Castrovilli e Vlahovic. Incerte le posizioni di Biraghi e Ceccherini che hanno delle offerte. Saponara in bilico, le richieste non mancano ma serve la proposta adeguata. In attacco confermatissimo Vlahovic e rimane la voglia di rilanciare Simeone. Si cerca un centravanti di esperienza.