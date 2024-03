VIOLA, Il messaggio di Italiano: "Vincere per Barone"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Andare in campo e dire: oggi vinco per te. Oggi corro per te". Alla ripresa degli allenamenti Vincenzo Italiano non ha avuto dubbi su come affrontare il cerchio dei giocatori stretti intorno a lui dopo la preghiera condivisa con staff e membri della società.

Il tecnico viola con voce ferma e decisa ha urlato ai giocatori quale dovrà essere il primo obiettivo per il resto della stagione: correre e vincere nel nome di Joe Barone, il direttore che non c'è più ma che quando era alla guida del club ha sempre difeso senza esitazioni gruppo e giocatori. Ora tutti sognano di arrivare in fondo alle competizioni come accaduto l'anno scorso contro West Ham e Inter, ma chiaramente con un esito diverso da dedicare a chi non c'è più. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.