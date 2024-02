VIOLA, Il dato sui primi tempi: un solo gol in due mesi

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, ECCO IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Giornata importante quella di oggi per la Fiorentina che si allenerà ancora una volta alle 12:30 al Viola Park per preparare nel dettaglio la sfida di domenica alle 12:30 contro il Frosinone. Italiano deve valutare le condizioni degli acciaccati e risolvere ancora gli... Giornata importante quella di oggi per la Fiorentina che si allenerà ancora una volta alle 12:30 al Viola Park per preparare nel dettaglio la sfida di domenica alle 12:30 contro il Frosinone. Italiano deve valutare le condizioni degli acciaccati e risolvere ancora gli... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi