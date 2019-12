VIOLA, Il 29 vertice di mercato: idee Zaza-Petagna

Spazio ancora al tema legato all'attacco della Fiorentina sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come spiega il quotidiano, il club viola tiene in piedi altre due opzioni oltre a quelle che portano a Cutrone e Piatek, ovvero quelle per Zaza e Petagna. Il granata era stato nel mirino anche l’estate scorsa. Ma il Toro sarebbe disposto a cederlo? E a che cifra? Ancor più difficile convincere la Spal, in lotta per la salvezza, a cedere il suo bomber. In un primo sondaggio il club avrebbe chiesto in cambio Vlahovic più soldi. Ma il giovane attaccante non si tocca e Petagna comunque non è la prima scelta. Un vertice di mercato in casa viola si terrà il 29, il giorno dopo la presentazione di Iachini.