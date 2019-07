VIOLA, I pensieri sono Inglese, Ounas e Rog ma...

Tra oggi e domani ci saranno le visite mediche di 43 giocatori della Fiorentina. Ne scrive anche La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come se consideriamo le assenze dei nazionali il numero di giocatori sotto contratto è enorme. Quindi questa non può che essere una versione parziale della "new" Fiorentina di Rocco Commisso, la quale sta guardando insistentemente in casa Napoli per gli innesti: Inglese, Rog e Ounas restano tre grandi obiettivi ma per il mercato in entrata probabilmente bisognerà aspettare che la rosa venga smaltita un bel po'.