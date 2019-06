VIOLA, I cinque giocatori da cui ripartirà Montella

Sono cinque i giocatori dell'attuale Fiorentina da cui Vincenzo Montella partirà per costruire la squadra della prossima stagione: Pezzella, Milenkovic, Lafont, Benassi e Chiesa. Tutti gli altri sono con la valigia in mano o comunque ancora non certi di restare in viola anche il prossimo anno. Montella vuol proporre un 4-3-3 con grande qualità, in grado di trasformarsi anche in un 3-4-3 durante le partite. Per questo ci sarà da intervenire sul mercato.