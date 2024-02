VIOLA, Gruppo compatto. Dialogo costruttivo per il rilancio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione si concentra sulla ripresa allenamenti della Fiorentina, avvenuta ieri dopo due giorni di stacco dal ko col Lecce. Importante - evidenzia il giornale - è stato il dialogo costruttivo di ieri nel gruppo squadra, anche perché in frangenti del genere ci vuole una lucidità e una calma superiori alla media. Gruppo compatto che ha metabolizzato le parole di capitan Biraghi. Parole che sono state raccolte e metabolizzate da tutto il gruppo e interpretate come un vero e proprio stimolo, pungendo nell’orgoglio di tutti.

È vero che una dote, sottolineata, del gruppo è quello di saper reagire alle difficoltà. Ma bisogna che le difficoltà sia create dagli altri e non dai viola. Le assenze e il momento di flessione dei big sta condizionando le prestazioni e anche il gioco inevitabilmente ne soffre. La missione è recuperare prima possibile le pedine chiave, come Arthur, Bonaventura e Nico. In particolare gli ultimi due stanno dando la propria disponibilità ma si capisce che non sono al top della condizione e forse molti guai nascono proprio da qui. Una settimana piena di lavoro, come non capitava da tanto tempo, utilissima anche per inserire nei meccanismi Andrea Belotti, l’uomo chiamato a risolvere il ’problema’ del gol. Ci sarà bisogno del miglior ’Gallo’.