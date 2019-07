VIOLA, Gli Under 21 pronti a tornare: il programma

Il Corriere Fiorentino compie un focus sui giovani della Fiorentina che dopo l'impegno dell'Europeo Under 21 si apprestano ad unirsi alla squadra viola. Le vacanze stanno per finire anche per Chiesa, Milenkovic e i nuovi acquisti Terzic, Rasmussen e Zurkowski. Terzic e Zurkowski sono già a Firenze, Rasmussen arriverà nelle prossime ore e questi tre raggiungeranno la squadra venerdì a Milano per poi partire sabato alla volta di Chicago, Illinois. Chiesa e Milenkovic invece si aggregheranno al gruppo lunedì partendo da Roma. Tra una settimana ci sarà la prima partita contro il Chivas Guadalajara, ma è altamente improbabile che gli Under di ritorno possano già essere a disposizione di Vincenzo Montella.