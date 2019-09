VIOLA, Gaetano e i suoi fratelli: il vivaio delle gioie

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio viene fatta una panoramica di quelli che sono i giovani che, assieme a Gaetano Castrovilli, sono cresciuti nel vivaio della Fiorentina e che adesso stanno muovendo i loro passi in prima squadra, grazie al lavoro portato avanti in questi anni dal professor Vincenzo Vergine e dalla struttura “Promesse viola”: in attesa dell’esordio di Brancolini, in tanti hanno già fatto il loro debutto, in particolar modo Montiel e Vlahovic lo scorso anno per non parlare di Sottil, Ranieri e Venuti che dopo tre stagioni lontano da Firenze è tornato alla base (in cima a questa lista poi spicca Chiesa, da tre anni colonna portante della squadra). Ma oltre a loro sono tanti i talenti cresciuti in viola che ora indossano altre maglie: da Bernardeschi a D’Ambrosio passando per Mancini e Gollini, senza dimenticare Babacar.