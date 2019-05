VIOLA, Futuro incerto, intanto spunta Sabatini

Come scrive la Repubblica, è atteso un sabato agro-dolce, con la Fiorentina che sfiderà un Milan a quasi 20 punti di distanza e dalle ambizioni molto diverse. La stagione gigliata sembra essersi insinuata in un black out preoccupante da dopo le dimissioni di Pioli e l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia. Secondo alcuni, non cambierà niente a fine stagione. Intanto nelle ultime ore è spuntato il nome di Walter Sabatini, il quale poco meno di un mese fa si è dimesso dalla Samp per divergenze con il presidente Ferrero. Al momento è solo un'ipotesi, dato che prima di tutto si attende di conoscere le reali intenzioni dei vertici viola sul futuro della squadra.