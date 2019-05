VIOLA, Ecco i temi per il CdA di venerdì. E i DV...

Dopo la faticosa salvezza conquistata domenica sera - spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport - è stato convocato per venerdì il Consiglio d’amministrazione della Fiorentina, con i fratelli Della Valle che saranno presenti in collegamento telefonico. Verrà fatto il punto sulla trattativa con Commisso e con altri interessati al club. La volontà dei Della Valle resta quella di vendere e le ultime dure contestazioni in Fiorentina-Genoa hanno ulteriormente rafforzato questa decisione. Nel frattempo potrebbero essere anche ridistribuite alcune cariche. Insomma, per il momento il mondo viola resta in stand-by con anche una serie di nodi da sciogliere velocemente, il primo dei quali riguarda il futuro di Chiesa e la posizione di Muriel. La Fiorentina per il momento non ha esercitato il diritto di riscatto con il Siviglia (16 milioni).