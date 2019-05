VIOLA, Ecco chi se ne andrà: Pezzella al Napoli?

Sulle pagine odierne di Tuttosport si parla dei giocatori della Fiorentina che sono ormai certi di lasciare la squadra viola nel corso di questa sessione di calciomercato: come riporta il quotidiano, è molto probabile che ieri abbiano varcato per l’ultima volta la soglia del centro sportivo “Astori” giocatori come Federico Chiesa (che potrebbe ripensarci in caso di cambio di proprietà e di una proposta economica allettante), Veretout e Pezzella (diretti al Napoli e per il capitano viola questa è una novità), Milenkovic (creato da Unied e Atlético), Norgaard e con buona probabilità anche Luis Muriel, che non verrà riscattato dal Siviglia.