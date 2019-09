VIOLA, E domani al Franchi il test contro il Perugia

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti ieri dopo i due giorni di riposo concessi da Montella. Gruppo ridotto per via degli impegni con le varie nazionali, ma anche primo allenamento per Ghezzal, un valore aggiunto nei piani della società. Proprio per intervenire sulle dinamiche di gioco sfruttando la sosta, saltata l'amichevole con l'Empoli, la Fiorentina ha comunque deciso di organizzare una partita utile per accelerare il percorso di crescita generale: domani, ore 20:00, al Franchi contro il Perugia di Oddo.